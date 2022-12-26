



ШАБАК предотвратил крупный теракт

ШАБАК предотвратил крупный потенциальный теракт, планируемый террористами из Газы.



Как сообщает Walla, террористы планировали активировать взрывное устройство.



Взрывное устройство было изъято и обезврежено после того, как было установлено, что оно готово к использованию.



По информации Jerusalem Post, теракт должен был произойти в пределах "Зеленой линии". Террористическая ячейка была разгромлена, а ее планы сорваны 14 декабря, а в последние недели были допрошены причастные к этому лица.



