



ШАБАК арестовал араба, завербованного ХАМАСом для проведения теракта

Араб из Умм-эль-Фахма был арестован ШАБАКом и израильской полицией после того, как был завербован ХАМАСом для совершения теракта в автобусе в районе Хадеры, сообщили в ШАБАК в среду.



Было установлено, что подозреваемый по имени Мухаммад Надир Махаджна был завербован военным подразделением ХАМАС в Газе несколько месяцев назад.



Расследование ШАБАКа установило, что из-за экономического и психического стресса Махаджна стал сближаться с идеологией "Братьев-мусульман" и решился на теракт.



Махаджна собирал информацию о потенциальных целях для запланированной бомбардировки, уделяя особое внимание объектам обороны и местам массового скопления людей, и отправлял собранную им информацию в ХАМАС.



ХАМАС приказал Махаджне совершить взрыв бомбы на автобусной линии 921 в районе Хадеры, и Махаджна даже предпринял ряд действий, чтобы подготовить атаку, прежде чем он был арестован.



9 мая Махаджне было предъявлено обвинение в серьезных нарушениях безопасности.

