Саудовская Аравия: Иран спровоцировал атаку Газы на Израиль
Неназванный представитель королевской семьи Саудовской Аравии сообщил общественной телекомпании Кан, что “любой подозрительный объект”, попадающий в воздушное пространство Саудовской Аравии, перехватывается, что является явным намеком на предполагаемую роль королевства в сбивании иранских ударных беспилотников, направлявшихся прошлой ночью в Израиль.
Саудовский чиновник также раскритиковал Иран за то, что он “спланировал войну в Газе”, чтобы разрушить достигнутый им прогресс в нормализации отношений с Израилем. Об этом сообщает “Кан”.
“Иран — страна, которая спонсирует терроризм, и его давно следовало остановить”, — цитирует “Кан” слова чиновника.