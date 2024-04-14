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Саудовская Аравия: Иран спровоцировал атаку Газы на Израиль
14.04.2024 21:53 MIGnews.com

Саудовская Аравия: Иран спровоцировал атаку Газы на Израиль

Неназванный представитель королевской семьи Саудовской Аравии сообщил общественной телекомпании Кан, что “любой подозрительный объект”, попадающий в воздушное пространство Саудовской Аравии, перехватывается, что является явным намеком на предполагаемую роль королевства в сбивании иранских ударных беспилотников, направлявшихся прошлой ночью в Израиль.

Саудовский чиновник также раскритиковал Иран за то, что он “спланировал войну в Газе”, чтобы разрушить достигнутый им прогресс в нормализации отношений с Израилем. Об этом сообщает “Кан”.

“Иран — страна, которая спонсирует терроризм, и его давно следовало остановить”, — цитирует “Кан” слова чиновника.

 

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