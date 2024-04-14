



Саудовская Аравия: Иран спровоцировал атаку Газы на Израиль

Неназванный представитель королевской семьи Саудовской Аравии сообщил общественной телекомпании Кан, что “любой подозрительный объект”, попадающий в воздушное пространство Саудовской Аравии, перехватывается, что является явным намеком на предполагаемую роль королевства в сбивании иранских ударных беспилотников, направлявшихся прошлой ночью в Израиль.



Саудовский чиновник также раскритиковал Иран за то, что он “спланировал войну в Газе”, чтобы разрушить достигнутый им прогресс в нормализации отношений с Израилем. Об этом сообщает “Кан”.



“Иран — страна, которая спонсирует терроризм, и его давно следовало остановить”, — цитирует “Кан” слова чиновника.



