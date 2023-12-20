



Роботы-собаки будут воевать в Газе

Организация резервистов ЦАХАЛа Brothers in Arms приобрела для армии трех собак-роботов, которые, по их словам, будут собирать жизненно важные сведения и "помогать солдатам оптимально действовать в полевых условиях".



Организация "Братья по оружию" отказалась раскрыть подробности, но можно с уверенностью сказать, что члены организации, знакомые с боевыми условиями в Газе, согласовали свои пожертвования с требованиями солдат на местах и властей ЦАХАЛа, закупив трех собак-роботов Vision 60, произведенных компанией Ghost Robotics. Эта американская компания также производит собак-роботов для армии США. Стоимость каждой собаки составляет 165 000 долларов.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Собаки-роботы Ghost Robotics разведывают местность над и под землей, они очень мобильны и проворны. Роботы могут взбираться на кучи грязи, песка и кирпичей, проходить по глубоким лужам и даже плавать. В случае переворачивания они запрограммированы встать на ноги и продолжить выполнение задания как ни в чем не бывало.



В отличие от других роботов-собак, управляемых дистанционно, собаки Ghost Robotics полуавтономны и могут самостоятельно контролировать скорость движения и останавливаться без участия человека. Однако им требуется постоянная связь с оператором.



Однако у этих собак-роботов есть и недостатки. Их время автономной работы невелико - теоретически до трех часов, но на практике иногда всего 90 минут. Они не могут переносить более 10 килограммов. Пресс-секретарь ЦАХАЛа отказался комментировать эту информацию.

