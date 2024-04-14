



Reuters: США заключили сделку еще до нападения Ирана?

Соединенные Штаты заранее знали о планируемом иранском нападении и даже направили Ирану сигнал держаться в пределах разумного.



Существует подозрение, что США допустили атаку в контролируемом порядке и пообещали Ирану, что сделают все, чтобы не было никакой реакции со стороны Израиля.



Официальный представитель в Турции утверждает, что Иран заранее проинформировал США о нападении на Израиль через турецкого посредника.



В ответ США через посредника направили послание, “чтобы гарантировать, что атака останется в четких границах”.



Об этом сообщило информационное агентство Reuters.



Согласно сообщению, Иран заранее объявил о нападении и получил инструкции от США о том, как его осуществить.



Существует подозрение, что США пообещали Ирану, что сделают все, чтобы Израиль не ответил на иранское нападение.



Соединенные Штаты потребовали, чтобы Израиль проявлял сдержанность и не принимал ответных мер, а “сдерживал” нападение, вопреки распространенному среди большинства членов правительства мнению, что Иран следует атаковать, а не только защищаться от терроризма.



Один из немногих, кто призывает к сдержанности в отношении Ирана и принимает подход США к иранскому нападению - министр Бени Ганц.

