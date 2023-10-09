



Агентство Reuters: Подробности вторжения в Израиль

Внезапные военные действия против Израиля на юге страны были хорошо подготовлены и планировались не один день. По некоторым данным ХАМАС готовился к этой атаке год.



Конкретно эта операция была разделена на четыре этапа.



Сперва по Израилю выпустили 3 тыс. ракет, а боевики на дельтапланах пересекли границу.



Когда они приземлились, то обеспечили безопасность местности для штурма границы элитными подразделениями спецназа со стороны Газы.



Заграждения подрывали взрывчаткой и прорывались через них на мотоциклах. Затем бульдозеры расширили бреши, и новые бойцы въехали уже на полноприводных автомобилях.



Спецназ атаковал штаб израильской армии на юге и отключил связь. Последняя часть операции заключалась в переброске заложников в Газу. В ХАМАС говорят, что большинство удалось захватить в самом начале атаки, в частности, во время фестиваля на границе с Газой.



Источник в израильской разведке недоумевает, как вечеринка могла проходить так близко к сектору.



При этом Израиль, похоже, отвлекли всплеском насилия на Западном берегу реки Иордан. Израиль перекинул туда войска, поэтому на юге они оказались не полностью укомплектованы. И ХАМАС этим воспользовался.