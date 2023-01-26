



Рейд в Дженине: появились кадры с нательной камеры

Полиция обнародовала кадры с нательной камеры, снятые во время сегодняшнего рейда в лагере беженцев в Дженине.



Судя по видео, офицеры Ямам атакуют квартиру, где скрывались члены ячейки палестинского "Исламского джихада".



Глава МАГАВ Амир Коэн похвалил офицеров за мужество и профессионализм, которые они проявили, "находясь под шквальным огнем и рискуя своей жизнью".



Напомним, в ходе рейда были убиты минимум девять палестинцев, в том числе, несколько членов террористической ячейки, которая готовила масштабные теракты в Израиле. Еще минимум 20 получили ранения.

