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Рейд в Дженине: появились кадры с нательной камеры
26.01.2023 19:22 Алина Груднева

Рейд в Дженине: появились кадры с нательной камеры

Полиция обнародовала кадры с нательной камеры, снятые во время сегодняшнего рейда в лагере беженцев в Дженине.

Судя по видео, офицеры Ямам атакуют квартиру, где скрывались члены ячейки палестинского "Исламского джихада".

Глава МАГАВ Амир Коэн похвалил офицеров за мужество и профессионализм, которые они проявили, "находясь под шквальным огнем и рискуя своей жизнью".

Напомним, в ходе рейда были убиты минимум девять палестинцев, в том числе, несколько членов террористической ячейки, которая готовила масштабные теракты в Израиле. Еще минимум 20 получили ранения.
 

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