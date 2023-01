Рейд в Дженине: появились кадры с нательной камеры

Полиция обнародовала кадры с нательной камеры, снятые во время сегодняшнего рейда в лагере беженцев в Дженине.



Судя по видео, офицеры Ямам атакуют квартиру, где скрывались члены ячейки палестинского "Исламского джихада".



Глава МАГАВ Амир Коэн похвалил офицеров за мужество и профессионализм, которые они проявили, "находясь под шквальным огнем и рискуя своей жизнью".



Напомним, в ходе рейда были убиты минимум девять палестинцев, в том числе, несколько членов террористической ячейки, которая готовила масштабные теракты в Израиле. Еще минимум 20 получили ранения.



Police publish footage of Yamam officers operating in Jenin this morning. Video shows gun battle and forces launching missiles and explosives at at the apartment where the PIJ members were hiding. pic.twitter.com/O7ThXt5jli