



Раввин: слова марокканского короля об Иерусалиме вызвали землетрясение

Моше Эльчарар, раввин местного совета Шломи, написал для религиозно-сионистского сайта Srugim статью, в которой предположил, что дерзкое требование марокканского короля Мухаммеда VI сделать Иерусалим столицей будущего палестинского государства привело к землетрясению в прошлом месяце, в результате которого погибло около 3 тыс. человек



Согласно теории Эльчарара, всего два месяца назад король Марокко Мохаммед VI сделал смелое заявление о том, что Иерусалим должен стать столицей палестинцев. Практически сразу после его заявления в значительных регионах произошли сильные подземные толчки и обвалы.



Далее раввин пояснил в своей статье: "Сейчас мы находимся в разгаре праздника Суккот, но Марокко еще приходит в себя из-за недавних землетрясений. В этой статье поднимается вопрос о том, должен ли король Марокко Мухаммед VI искать покаяния перед лицом разрушительного землетрясения в его стране".