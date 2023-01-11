



Раненый в теракте - зять пресс-секретаря еврейской общины Хеврона

Разрешено к публикации имя пострадавшего в сегодняшнем теракте израильтянина на горе Хеврон.



Им оказался Элиашив Наум - зять пресс-секретаря еврейской общины Хеврона Ноама Арнона.



Как стало известно, его жена и дети вышли из дома за несколько минут до нападения. Они находились поблизости, когда палестинец пырнул мужчину ножом.



Случайно проходивший мимо электрик застрелил террориста, который скончался от ран на месте.



Самого пострадавшего, как сообщалось ранее, доставили в больницу "Сорока" в состоянии средней тяжести.

