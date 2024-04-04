Президент Бразилии заявил, что в Газе погибли 12,3 млн детей
Должность президента любой страны подразумевает мало-мальские знания географии и народонаселения о странах, с которыми ты ведешь какую-то полемику.
Антисемитствующий президент Бразилии Лула де Сильва заявил на камеры о том, что в конфликте в Газе погибло 12 миллионов 300 тысяч детей.
Скажите ему кто-то, что в Израиле даже в курортный сезон столько людей не бывает, если добавить к гражданам туристов.
E AINDA EXISTE IMBECIL QUE IDOLATRA UM VERME MENTIROSO COMO ESSE...O presidente CACHACEIRO Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a fazer declarações que não condizem com a realidade. Em mais uma fala sem embasamento, o petista LARÁPIO Lula disse que 12,3 milhões de crianças… pic.twitter.com/JQghBRa10J— Fellipe Bambam (@fellipebambam) April 4, 2024