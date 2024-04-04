



Президент Бразилии заявил, что в Газе погибли 12,3 млн детей

Должность президента любой страны подразумевает мало-мальские знания географии и народонаселения о странах, с которыми ты ведешь какую-то полемику.



Антисемитствующий президент Бразилии Лула де Сильва заявил на камеры о том, что в конфликте в Газе погибло 12 миллионов 300 тысяч детей.



Скажите ему кто-то, что в Израиле даже в курортный сезон столько людей не бывает, если добавить к гражданам туристов.

