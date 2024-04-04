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Президент Бразилии заявил, что в Газе погибли 12,3 млн детей
04.04.2024 09:22 MIGnews.com

Президент Бразилии заявил, что в Газе погибли 12,3 млн детей

Должность президента любой страны подразумевает мало-мальские знания географии и народонаселения о странах, с которыми ты ведешь какую-то полемику. 

Антисемитствующий президент Бразилии Лула де Сильва заявил на камеры о том, что в конфликте в Газе погибло 12 миллионов 300 тысяч детей.

Скажите ему кто-то, что в Израиле даже в курортный сезон столько людей не бывает, если добавить к гражданам туристов.
 





 

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