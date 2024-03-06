



Премьер Ливана: переговоры с Израилем об урегулировании стартуют в Рамадан

Между Ливаном и Израилем во время Рамадана стартуют непрямые переговоры о прекращении боевых действий на границе.



Такое заявление сделал ливанский премьер Наджиб Микати в комментарии местному телеканалу Al Jadeed.



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По его словам, официальные лица Ливана изучают устное предложение, озвученное посланником США Амосом Хохштейном, который посетил Бейрут 4 марта в попытках добиться дипломатического решения конфликта между Израилем и "Хезболлой".



Что примечательно, из-за продолжающихся обстрелов из Ливана на севере Израиля погибли семь мирных жителей, а также 10 солдат и резервистов ЦАХАЛа.



В свою очередь, "Хезболла" официально объявила о ликвидации Армией обороны Израиля 232 ее боевиков.



Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант анонсировал активизацию боевых действий на территории Ливана, если "Хезболла" продолжит и дальше терроризировать жителей севера Еврейского Государства.



Заместитель генсека "Хезболлы" Хасана Насраллы Наим Кассем заявил ливанскому телеканалу LBCI, что тотальная война в Ливане не является неизбежной, но террористическая организация к ней готова.



"Существует 90% вероятность того, что крупномасштабной войны в Ливане не будет", - отметил он.