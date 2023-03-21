



Пострадавший в теракте в Хавара: Это чудо, что я выжил

Дэвид Штерн, израильско-американский мужчина, раненый в воскресенье в результате теракта в Хавара, заявил во вторник, что это "чудо", что он успел открыть ответный огонь и пережить нападение.



Штерн, житель поселения Итамар, сказал, что он ехал со своей женой по шоссе 60 через палестинский город Хавара по пути в Иерусалим. Когда он остановился, чтобы уступить дорогу пешеходу, тот вытащил пистолет и выстрелил.



"Я заметил, что он очень подозрительно прячет одну руку. Я тут же потянулся за своим пистолетом, в этот момент террорист повернулся к нам, и мы почти одновременно начали стрелять", — рассказал Штерн в интервью, находясь на лечении в больнице.



Штерн сказал, что после того, как он произвел около 10 выстрелов в нападавшего, последний скрылся. Штерн проехал несколько сотен метров и остановился чтобыперевязать себе рану до прибытия скорой помощи.



Он поблагодарил Бога, а также израильский народ "за молитвы и поддержку".



Стерн призвал правительство вновь ввести в этом районе военные контрольно-пропускные пункты, заявив: "Мы не можем так продолжать. Это чудо, что мы пережили нападение, но как насчет следующей семьи?"



Армия обороны Израиля в прошлом использовала КПП на северном выезде из Хавара, недалеко от въезда в палестинский город Шхем.



Стрельба, в результате которой был ранен Стерн, произошла ровно через три недели после того, как два израильских брата были застрелены в результате теракта, когда они проезжали через Хавара. После этого нападения поселенцы устроили в городе беспорядки, подожгли дома и автомобили. В соседнем городе при невыясненных обстоятельствах был застрелен один палестинец.



Хавара долгое время была горячей точкой в Иудее и Самарии, так как это практически единственный палестинский город, через который регулярно проезжают израильтяне, чтобы добраться до поселений.



Планируется построить объездную дорогу для поселенцев, чтобы им не приходилось проезжать через Хавара, но строительные работы застопорились.

