



После многочасового боя ЦАХАЛ вышел из Иерихона - без подозреваемых в теракте



После многочасовой перестрелки с вооруженными боевиками в Иерихоне, силы ЦАХАЛа покинули город с 15 задержанными - террористами и вооруженными людьми, участвовавшими в утренней перестрелке. Среди этих людей, однако, не было тех, из-за кого началась вся операция - террористического отряда, совершившего на прошлой неделе нападение со стрельбой в ресторане на перекрестке Альмог.



Операция в Иерихоне считается необычной и исключительной, поскольку город считается самым спокойным на Западном берегу - подобных операций там было очень мало. Изображения разрушений, оставшихся после завершения операции, напоминающие кадры из Дженина, там не видели уже много лет.



Во время операции, в которой участвовали подразделения Дувдеван и Маглан между израильскими силами и террористами произошла перестрелка - некоторые из боевиков забаррикадировались в мечети. Захваченные боевики были доставлены на допрос, потерь среди израильских сил не было.



Пресс-службы ШАБАКа и ЦАХАЛа заявили, что "в ходе разведывательных мероприятий, проведенных после нападения на перекрестке Альмог, была собрана информация, согласно которой члены инфраструктуры скрываются в здании в лагере беженцев Акбат Джабер недалеко от Иерихона, им помогают члены их семей и местные жители, и они занимаются планированием новых атак". В ходе операции сил безопасности ряд активистов и сообщников террористов были арестованы и переданы в следственный отдел ШАБАКа. Расследование атаки продолжается".