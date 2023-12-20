



После 1 января: США хотят передать Газу "палестинским силам"

США хотят, чтобы Израиль свернул войну к 1 января, и строят планы, согласно которым палестинские силы/силы ООН обеспечат безопасность Газы.



Washington Post сообщает, что чиновники администрации Байдена хотят, чтобы Израиль перешел к “менее интенсивной стадии боевых действий” в ближайшее время, "в идеале" в течение следующих 11 дней, несмотря на то, что США настаивают на том, что они не устанавливают график военной кампании Израиля.



По словам обозревателя Дэвида Игнатиуса, в 20-страничном документе, подготовленном Госдепартаментом, излагаются варианты развития событий в Газе после войны. План предусматривает, что Газа будет управляться “в основном” палестинцами.



В докладе говорится, что безопасностью в Газе могли бы заниматься "палестинцы, не связанные с ХАМАС и готовые сотрудничать с израильскими войсками, по-прежнему стоящими на границе". В идеале, эти полицейские силы должны быть усилены иностранными войсками, действующими под мандатом ООН".



Игнатиус также сообщает, что Израиль изучает возможность создания "гуманитарных островов" на севере Газы, поскольку боевые действия все больше смещаются на юг.





