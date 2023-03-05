



Поллард — семье Янив: "Шокирован теми, кто посылал деньги жителям Хавара"

Бывший израильский шпион Джонатан Поллард в воскресенье был среди тех, кто присоединился к семье Гилеля и Игаля Янив, двух братьев , убитых на прошлой неделе палестинским террористом в Хавара, у их могилы на горе Герцль в Иерусалиме, у их могилы на горе Герцля в Иерусалиме.



Поллард сказал семье: "Ваша сила дает надежду всему народу Израиля, что недалек тот день, когда мы будем знать, как противостоять нашим врагам".



"Я был потрясен, увидев, что были те , кто выбрал этот ужасный момент, чтобы послать свою милость и деньги жителям Хавара, где в школах детей учат восхищаться террористами, совершившими теракты в Тель-Авиве, Бней-Браке и по всей стране, это достойно осуждения со всех сторон", - добавил Поллард.



Он заявил: "В справедливой реальности правительство не допустило бы, чтобы эти средства попали к тем, кто восхваляет террористов, укрывает их и поощряет убийство евреев, и обеспечило бы, чтобы вместо этого они попали к жертвам террора. Пришло время поддержать сильную семью Янив и жителей Самарии и показать им, что весь Израиль с ними".



Поллард сказал, что на протяжении всех лет, проведенных им в тюрьме, его покойная жена, Эстер, приходила от его имени утешать семьи погибших в боях и жертв террора, навещала раненых в больницах, и сказал, что "теперь, в этот трудный день, моя очередь сделать это от ее имени"

