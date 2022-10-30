



Полицейский и гражданский нейтрализовали террориста

Автомобильный теракт на перекрестке Альмог возле Иерихона - два человека получили ранения средней и легкой степени тяжести на месте происшествия.



Террорист, управлявший автомобилем, был, по-видимому, тяжело ранен. На месте работают силы безопасности. Очевидцы на месте происшествия рассказали, что автомобиль ускорился в сторону автобусной остановки, полицейский и вооруженный гражданин открыли огонь по автомобилю и попали в террориста.



MDA заявила: "Некоторое время назад на горячую линию 101 MDA в районе Иерусалима поступило сообщение о двух молодых людях, которые были сбиты автомобилем на шоссе №1 в районе перекрестка Альмог. Медики и парамедики оказывают медицинскую помощь на месте двум пострадавшим в состоянии средней и легкой степени тяжести, которые находятся в полном сознании."

