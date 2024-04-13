Новости » Арабо-израильский конфликт
13.04.2024 23:16 Алина Груднева

Подсчитано, сколько должны лететь ракеты и БПЛА из Ирана в Израиль

На фоне запуска из Ирана в сторону Израиля ударных дронов типа "шахед" подсчитано, сколько они могут лететь до цели.

"Время прибытия из Ирана в Израиль: баллистическая ракета - 12 минут, крылатая ракета - 2 часа, БПЛА - 9 часов", - сообщают израильские СМИ.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

А тем временем, чиновники в Ираке подтвердили информацию о том, что Иран запустил по Израилю десятки "шахедов". Уточняется, что дроны пересекли юг страны.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы