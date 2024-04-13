



Подсчитано, сколько должны лететь ракеты и БПЛА из Ирана в Израиль

На фоне запуска из Ирана в сторону Израиля ударных дронов типа "шахед" подсчитано, сколько они могут лететь до цели.



"Время прибытия из Ирана в Израиль: баллистическая ракета - 12 минут, крылатая ракета - 2 часа, БПЛА - 9 часов", - сообщают израильские СМИ.



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А тем временем, чиновники в Ираке подтвердили информацию о том, что Иран запустил по Израилю десятки "шахедов". Уточняется, что дроны пересекли юг страны.