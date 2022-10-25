



Ожесточенные столкновения в Шхеме. Убиты 5 боевиков



В Шхеме ликвидирован один из лидеров "Львиного логова"





Крупные силы ЦАХАЛа действовали на протяжении минувших суток в районе города Шхем. По данным палестинского министерства здравоохранения, 5 террористов были уничтожены. Сообщается также, что самолет ВВС атаковал автомобиль боевиков.



فلسطين تودع 5 أقمار خلال عدوان الاحتلال على نابلس pic.twitter.com/dnGYWAQ5C0 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 25, 2022

Вчера вечером, 24 октября, совместная группа ЦАХАЛа, ШАБАКа и ЯМАМа провела рейд на тайную квартиру в Касбе Шхема, которая использовалась в качестве лаборатории по изготовлению взрывчатки для ключевых оперативников террористической инфраструктуры "Львиное логово" - и взорвала ее.По сообщениям палестинцев, силы ЦАХАЛа окружили дом лидера организации Вади аль-Хуха, и он был убит в ходе перестрелки.Из видеороликов, размещенных в социальных сетях, видно, что в город въехали десятки автомобилей ЦАХАЛа. Между солдатами и террористами завязалась перестрелка, в ходе которой было убито не менее 5 террористов. По словам палестинцев, в перестрелках также принимают участие оперативники аппарата безопасности ПА. Кроме того, согласно сообщениям палестинцев, самолет ВВС Израиля атаковал автомобиль, в котором находилось несколько вооруженных людей.