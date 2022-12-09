Новости » Арабо-израильский конфликт
Операция Волнорез: в Иудее и Самарии произведено два ареста | Фото: ЦАХАЛ
09.12.2022 09:06 Алина Груднева

Операция Волнорез: в Иудее и Самарии произведено два ареста

В ночь на 9 декабря ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции Волнорез в Иудее и Самарии.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
Всего за ночь были арестованы двое подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
 
В деревне недалеко от Шхема была обнаружена винтовка М-16, патроны и боеприпасы. 
 
Подозреваемых и конфискованные боеприпасы передали ШАБАКу. Пострадавших среди израильских военных нет.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы