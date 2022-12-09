



Операция Волнорез: в Иудее и Самарии произведено два ареста

В ночь на 9 декабря ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции Волнорез в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Всего за ночь были арестованы двое подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

В деревне недалеко от Шхема была обнаружена винтовка М-16, патроны и боеприпасы.

Подозреваемых и конфискованные боеприпасы передали ШАБАКу. Пострадавших среди израильских военных нет.