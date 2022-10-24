



Операция "Волнорез" продолжается: задержаные девять подозреваемых

Ночью 24 октября в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез", в ходе которой солдаты ЦАХАЛа задержали девять разыскиваемых лиц, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности.



Операция проводилась в городе Хеврон, деревнях Азун, Аль-Муайир, Такуа, Бейт-Джалла, Байт-Ула, Кадура.



В некоторых населенных пунктах произошли стычки. Израильских военных забрасывали взрывчатыми веществами, бутылками с зажигательной смесью и камнями.



Солдаты ЦАХАЛа приняли меры по разгону демонстраций и открыли огонь.