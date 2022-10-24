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Операция "Волнорез" продолжается: задержаные девять подозреваемых
24.10.2022 14:38 Александр Юзовский

Операция "Волнорез" продолжается: задержаные девять подозреваемых

Ночью 24 октября в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез", в ходе которой солдаты ЦАХАЛа задержали девять разыскиваемых лиц, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности.

Операция проводилась в городе Хеврон, деревнях Азун, Аль-Муайир, Такуа, Бейт-Джалла, Байт-Ула, Кадура.

В некоторых населенных пунктах произошли стычки. Израильских военных забрасывали взрывчатыми веществами, бутылками с зажигательной смесью и камнями.

Солдаты ЦАХАЛа приняли меры по разгону демонстраций и открыли огонь.

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