



Операция "Волнорез": 19 задержанных в Иудее и Самарии

В ночь на 1 июня ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



Всего за ночь было арестовано 19 разыскиваемых подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



В ходе операции силы безопасности подверглись нападениям. В них бросали камни и взрывчатку. В ответ был открыт огонь.



За ночь было изъято три ружья и другое оружие. Задержанных подозреваемых и оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследования. Потерь среди израильских сил нет.

לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב עצרו הלילה 19 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון; הכוחות החרימו שלושה רובים ואמצעי לחימה רבים נוספים במהלך הפעילויות>> pic.twitter.com/vhLufrmRGe — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 1, 2023