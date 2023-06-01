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Операция "Волнорез": 19 задержанных в Иудее и Самарии | Фото: ЦАХАЛ
01.06.2023 15:10 Алина Груднева

Операция "Волнорез": 19 задержанных в Иудее и Самарии

В ночь на 1 июня ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Всего за ночь было арестовано 19 разыскиваемых подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

В ходе операции силы безопасности подверглись нападениям. В них бросали камни и взрывчатку. В ответ был открыт огонь.

За ночь было изъято три ружья и другое оружие. Задержанных подозреваемых и оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследования. Потерь среди израильских сил нет.

 

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