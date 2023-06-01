Операция "Волнорез": 19 задержанных в Иудее и Самарии
В ночь на 1 июня ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Всего за ночь было арестовано 19 разыскиваемых подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
В ходе операции силы безопасности подверглись нападениям. В них бросали камни и взрывчатку. В ответ был открыт огонь.
За ночь было изъято три ружья и другое оружие. Задержанных подозреваемых и оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследования. Потерь среди израильских сил нет.
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב עצרו הלילה 19 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון; הכוחות החרימו שלושה רובים ואמצעי לחימה רבים נוספים במהלך הפעילויות>> pic.twitter.com/vhLufrmRGe— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 1, 2023
כוחות צה"ל עצרו שמונה מבוקשים נוספים בכפרים אל מועייר, עג'ול ובית סירא. בפעילות הלוחמים בכפר מזרע א-שרקיה, אותרו והוחרמו רובה ציד, אלה, אקדח אוויר וציוד צבאי. במהלך יציאת הכוחות מהכפר חשודים יידו אבנים והשליכו בקבוקי צבע לעבר הלוחמים>> pic.twitter.com/ZXUpm6xVFI— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 1, 2023