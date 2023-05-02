Операция "Волнорез": 13 арестованных в Иудее и Самарии
В ночь на 2 мая ЦАХАЛ, ШАБАК, МАГАВ и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Уточняется, что за всю ночь были арестованы 13 палестинцев, подозреваемых в причастности к террористическим атакам.
В районе Бейт-Лехем были конфискованы несколько единиц огнестрельного оружия, запчастей и другой военной техники. Информация о пострадавших среди бойцов ЦАХАЛа не поступала.
Все задержанные и изъятое оружие были переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר 13 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון ובחטיבת הבקעה והעמקים; אותרו והוחרמו נשקים ואמצעי לחימה רבים במרחב חטיבת עציון.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 2, 2023
הלוחמים עצרו מבוקש בכפר גמעין שבחטיבת אפרים וארבעה מבוקשים נוספים במחנה הפליטים ג'ילזון ובכפר אל בירה שבחטיבת בנימין >> pic.twitter.com/kRADtdUMDu