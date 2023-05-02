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Операция "Волнорез": 13 арестованных в Иудее и Самарии | Фото: ЦАХАЛ
02.05.2023 14:59 Алина Груднева

Операция "Волнорез": 13 арестованных в Иудее и Самарии

В ночь на 2 мая ЦАХАЛ, ШАБАК, МАГАВ и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Уточняется, что за всю ночь были арестованы 13 палестинцев, подозреваемых в причастности к террористическим атакам.

В районе Бейт-Лехем были конфискованы несколько единиц огнестрельного оружия, запчастей и другой военной техники. Информация о пострадавших среди бойцов ЦАХАЛа не поступала.

Все задержанные и изъятое оружие были переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.
 

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