



Операция "Волнорез": 13 арестованных в Иудее и Самарии

В ночь на 2 мая ЦАХАЛ, ШАБАК, МАГАВ и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



Уточняется, что за всю ночь были арестованы 13 палестинцев, подозреваемых в причастности к террористическим атакам.



В районе Бейт-Лехем были конфискованы несколько единиц огнестрельного оружия, запчастей и другой военной техники. Информация о пострадавших среди бойцов ЦАХАЛа не поступала.



Все задержанные и изъятое оружие были переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.

