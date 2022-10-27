Операция Волнорез: 11 задержанных в Иудее и Самарии
В ночь на 27 октября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Всего за ночь было арестовано 11 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Солдаты действовали в Хевроне, Шхеме и других городах и деревнях. В лагере беженцев задержаны двое разыскиваемых. В ходе рейда в силы безопасности бросали камни, бутылки и взрывчатку, на что те в ответ принимали меры по разгону демонстраций. Есть раненые среди палестинцев.
Все арестованные переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.
כוחות מיחידת דובדבן וסיירת גבעתי, יחד עם לוחמי השב"כ, פעלו בעיר שכם ועצרו שני מבוקשים השייכים לתשתית הטרור ׳גוב האריות׳. במהלך הפעילות הכוחות ירו לעבר חשודים שירו לעברם >> pic.twitter.com/BaBhoADbH8— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 27, 2022