



Операция Волнорез: 11 задержанных в Иудее и Самарии

В ночь на 27 октября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Всего за ночь было арестовано 11 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Солдаты действовали в Хевроне, Шхеме и других городах и деревнях. В лагере беженцев задержаны двое разыскиваемых. В ходе рейда в силы безопасности бросали камни, бутылки и взрывчатку, на что те в ответ принимали меры по разгону демонстраций. Есть раненые среди палестинцев.

Все арестованные переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.