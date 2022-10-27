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Операция Волнорез: 11 задержанных в Иудее и Самарии | Фото: ЦАХАЛ
27.10.2022 10:15 Алина Груднева

Операция Волнорез: 11 задержанных в Иудее и Самарии

В ночь на 27 октября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
Всего за ночь было арестовано 11 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
 
Солдаты действовали в Хевроне, Шхеме и других городах и деревнях. В лагере беженцев задержаны двое разыскиваемых. В ходе рейда в силы безопасности бросали камни, бутылки и взрывчатку, на что те в ответ принимали меры по разгону демонстраций. Есть раненые среди палестинцев.
 
Все арестованные переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования. 

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