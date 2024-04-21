



Опасения в Израиле: из удерживаемых в Газе заложников - живы лишь 40

В Израиле усиливаются опасения относительного, что из 133 удерживаемых ХАМАСом в Газе заложников, живы лишь 40.



Эта цифра основана на разведывательных данных, собранных ШАБАКом.



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"Доступ к разведданным сейчас гораздо проще, чем до 7 октября, когда у нас был ограниченный доступ к Газе и у нас не было большого количества источников", - цитирует Daily Mail слова одного из инсайдеров.



К настоящему моменту в Израиль были возвращены 112 заложников. Из них 105 были освобождены в рамках первого соглашения в прошлом году. До этого ХАМАС освободил четверых похищенных, а еще троих спасли бойцы ЦАХАЛа.



"Переговоры – это безнадежное дело. Мы не можем вести переговоры о трупах ради освобождения сотен или тысяч новых террористов", - сказал один из источников.