



ООН приостановила ночные операции по оказанию помощи в Газе после удара по WCK

Организация Объединенных Наций приостановила ночные операции по оказанию помощи как минимум на 48 часов, чтобы оценить ситуацию с безопасностью после смертоносного удара ЦАХАЛа по конвою, принадлежащему благотворительной организации World Central Kitchen, сообщил на брифинге официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.



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Удар по WCK был нанесен ночью.

