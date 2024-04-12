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ООН нужна "горячая линия" ЦАХАЛа для оказания помощи в Газе
12.04.2024 18:29 MIGnews.com

ООН нужна "горячая линия" ЦАХАЛа для оказания помощи в Газе

Организации Объединенных Наций нужна прямая "горячая линия" с израильскими войсками, воюющими в Газе, чтобы доставлять помощь безопасно и эффективно, настаивает покидающий свой пост координатор ООН по гуманитарным вопросам.

Вместо того чтобы обращаться в органы связи, ООН и другие гуманитарные организации "должны разговаривать с людьми, которые стреляют из оружия", - заявил Джейми Макголдрик на пресс-брифинге в Женеве.

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Армия обороны Израиля и гуманитарные группы в Газе должны лучше понимать друг друга, говорит он.

"ЦАХАЛ никогда раньше не работал с гуманитарными организациями в таких условиях. Они не понимают, как мы функционируем, не понимают нашего языка и нашей цели. А мы не понимаем их ожиданий".

"Существует определенная степень недоверия и непонимания, которую мы должны устранить".

"Мы хотим работать с ними по-другому".

 

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