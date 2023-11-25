



ООН не замечает изнасилования израильских женщин боевиками ХАМАСа

В преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, отмечаемого ООН 25 ноября, Министерство иностранных дел Израиля инициировало кампанию с хэштегом #BelieveIsraeliWomen и объявило о создании целевой группы для расследования сексуальных злодеяний, совершенных ХАМАСом в отношении женщин и детей 7 октября.



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До сих пор ООН не проявляла никаких признаков заинтересованности к этой важной проблеме, что можно трактовать как черствое безразличие или откровенное обвинение жертв. Нужно быть не в себе, чтобы не замечать многочисленные и пронзительные кадры массовых убийств, устроенных ХАМАСом в Израиле, в самых жестоких из которых фигурировали женщины.

