



Официальное заявление ЦАХАЛа о теракте в районе Шхема

Вечером, 2 октября, в районе Шхема был совершен обстрел мирных жителей и солдат ЦАХАЛа.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Солдаты ЦАХАЛа ответили боевыми выстрелами в сторону источника стрельбы", - сказано в сообщении.

В настоящее время военные обыскивают территорию в поисках подозреваемых.

В результате обстрела легкое ранение получил военнослужащий ЦАХАЛа, который был эвакуирован в госпиталь. Семья военнослужащего поставлена в известность.