Официальное заявление ЦАХАЛа о теракте в районе Шхема
Вечером, 2 октября, в районе Шхема был совершен обстрел мирных жителей и солдат ЦАХАЛа.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Солдаты ЦАХАЛа ответили боевыми выстрелами в сторону источника стрельбы", - сказано в сообщении.
В настоящее время военные обыскивают территорию в поисках подозреваемых.
В результате обстрела легкое ранение получил военнослужащий ЦАХАЛа, который был эвакуирован в госпиталь. Семья военнослужащего поставлена в известность.