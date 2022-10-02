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Официальное заявление ЦАХАЛа о теракте в районе Шхема
02.10.2022 20:24 Алина Груднева

Официальное заявление ЦАХАЛа о теракте в районе Шхема

Вечером, 2 октября, в районе Шхема был совершен обстрел мирных жителей и солдат ЦАХАЛа.

 
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
 
"Солдаты ЦАХАЛа ответили боевыми выстрелами в сторону источника стрельбы", - сказано в сообщении. 
 
В настоящее время военные обыскивают территорию в поисках подозреваемых.
 
В результате обстрела легкое ранение получил военнослужащий ЦАХАЛа, который был эвакуирован в госпиталь. Семья военнослужащего поставлена в известность.

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