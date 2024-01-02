



Один из ликвидированных в Бейруте лидеров ХАМАСа покинул Газу перед 7 октября



Халиль аль-Хайя, высокопоставленный член террористической организации ХАМАС, покинул Газу перед бойней 7 октября. С тех пор он находился в Египте, Ливане и Катаре. Он родился в 1960 году в Газе и присоединился к ХАМАС во время первой интифады. Арестован в начале 1990-х годов и провел три года в тюрьме.



Позже аль-Хайя получил докторскую степень по исламским исследованиям в университете Судана - одной из стран, через которую осуществлялась контрабанда оружия для ХАМАС. Позже он стал членом палестинского парламента, баллотируясь по списку ХАМАСа. Через несколько лет парламент был распущен по приказу председателя Палестинской автономии Абу Мазена из-за большинства ХАМАС.



В Газе аль-Хайя пережил несколько покушений. В то же время он участвовал во многих делегациях ХАМАС за рубежом и стал членом политического бюро в Газе. В 2021 году он был назначен заместителем Синвара. С начала войны против ХАМАС в Газе аль-Хайя часто выступал по вопросу заложников.