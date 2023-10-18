



Один хотел, чтобы я сняла форму. Женщина - офицер в комнате с террористами

Лейтенант Тамар Бар-Шимон, офицер Управления координации и связи ЦАХАЛа в Газе, находившаяся в минувшую субботу форпосте Эрез рассказала невероятную историю своего спасения.



В опубликованном в социальных сетях длинном и леденящем душу посту она рассказала о том, как ей удалось выжить и функционировать.



Бар-Шимон проснулась в 6:30 утра от звуков ракетного обстрела со стороны Газы и быстро отправилась в убежище на форпосте. "Постепенно я начала слышать стрельбу. Заглянула через козырек и увидел, что на крыше проходной у стены террорист бряцает оружием. Я сразу понял ситуацию. Я забежала в комнату, заперла ее, убрала оружие и спряталась под кровать".



Несколько часов офицер пролежала под кроватью в комнате. "Все, что я слышу, - это голоса на арабском языке, взрывы взрывчатки, перестрелки между террористами и солдатами Голани, чьи комнаты находятся рядом с моей, я слышу крики. В какой-то момент мое окно взорвалось от зарядного устройства, к счастью, я была под кроватью. Я не знала, что творится на базе, что творится в стране".



"Под кроватью я начинаю понимать, что это конец. Сердце скачет так быстро, сначала подпрыгивает от каждого удара и взрыва, пытаюсь успокоить себя. Я начала снимать видео для своих родителей, полное слез, что я люблю их и всю семью, друзей, всех".



Один из солдат, находившихся на базе, попытался успокоить Бар-Шимон, но в какой-то момент, в 11:20, она услышала, как террористы вошли в женское расположение. "Я молчу, тяжело дышу, слышу голоса на арабском, слышу шаги - я слышала, их было много. Я слышала, что они начали силой врываться в комнаты, я слышала, как они ломали двери. Я закрыла глаза и просто слушала. Молилась, чтобы они пропустили мою комнату. Я смотрю на дверь, вижу, как опускается ручка, ручка поддается".



И тут это случилось. Бар Шимон пишет: "Они стали сильно тянуть ручку вниз и ударили по двери ногой. Я вижу, что дверь двигается от силы удара. Я начала снимать на телефон, чтобы они видели, что со мной произошло, какой у меня конец. Я спряталась под кроватью, прижался к стене, а оружие лежит параллельно мне. Я даже не целилась в дверь, я знала, что у меня нет шансов, я знал, что это конец. Один террорист чуть сдвинул одеяло, поймал мое оружие и вытащил его. Он заглянул под кровать, увидел меня и вытащил".



Бар Шимон попыталась заговорить с террористами по-арабски и подняла руки вверх. "Они радовались, что нашли меня. Я не могла стоять на ногах, как от страха, так и потому, что пролежала под кроватью более пяти часов. Это были восемь террористов, которые смотрели на меня, как на сокровище. Один уже направлял на меня оружие. Вот тут-то и случилась моя первая удача - террорист не смог справится оружием".



Она добавила: "Второй удачей было то, что террористы, с которыми я встретилась, были мародерами, а не боевиками ХАМАСа. Они начали забирать все мои вещи из карманов. Они забрали мой телефон, Apple Watch, бумажник со всеми удостоверениями личности, даже ключи от оружейной комнаты. Они стали подходить ко мне, толкать меня, пинать по ногам. Они фотографировали меня. Я не понимала, как мне из этого выбраться. Я начала умолять, я говорила по-арабски, по-английски, и в конце концов мы остались в комнате, я и еще четыре террориста".



Террорист, которого женщина-офицер назвала "добрым", велел "злому", требовавшему чтобы она сняла форму террористу остановиться. По словам Бар-Шимона, "он увидел бронежилет, взял патроны и ушел. Я оставался в комнате минут пять, переваривая ситуацию. Я не понимала, что произошло. Как мне удалось выбраться живой? Как они ничего со мной не сделали? Как я вышла целой и невредимой? Как они от меня отказались? Как они не взяли меня в плен? Через несколько минут Бар Шимон выскочила из своей комнаты и закрылась в другой.



"Через некоторое время я услышала шум вертолетов, поняла, что это наши войска и скоро меня могут спасти. Прошло три часа, как я услышала вертолет, и я стала думать, как они узнают, что я там. Я слышала, что самолеты бомбят какие-то места. Я боялась, что меня будут бомбить вместе с ними. В какой-то момент перед ракетным обстрелом сработала сигнализация в штабе, я подумала, что эвакуировали моих друзей из армии и не собираются меня искать. Что меня даже не будут искать".



Полчаса на захваченной базе стояла тишина. Бар-Шимон побежала в ближайший офис и попыталась связаться с внешним миром. "Я увидела тело солдата из Голани, немного поплакала, но поняла, что надо выбираться оттуда. Я выглянула в окно и никого там не увидела. Я осторожно открыл дверь, никого не увидела. Я решила выйти".



"Вдруг я услышала голоса на иврите. Я боялась выходить. Через 20 минут слышу: "ЦАХАЛ, ЦАХАЛ, это Яалом, здесь есть кто-нибудь?", я кричу: "Я". Мне говорят, чтобы я не выходила, спрашивают, как меня зовут и где я живу, чтобы определить, что я израильтянка. Мне сказали выйти из офиса. Я вижу, что целая рота направляет на меня оружие. Они увидели, что я военнослужащая, и тут же повалили меня на землю. Они обнимали меня, я видел, какие они сильные. Я видела их самообладание. Я видела, что у них нет страха. Я видела, что они просто спасли мне жизнь".



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