



Обвинение активисту ФАТХа из Газы, помогавшему запускать ракеты по Израилю

Прокуратура предъявила обвинение боевику военного крыла ФАТХа Ибрагиму Хамеду из Газы за членство в террористической организации, покушение на убийство, продажу и торговлю оружием, проникновение и другие преступления.

Об этом сообщает Ynet.

Он проник в Израиль в прошлом месяце и был арестован на территории страны.

Его также обвиняют в том, что он был посредником между своим родственником-членом "Исламского джихада", и боевиком ISIS в сделке по обстрелу ракетами израильской территории во время операции в 2014 году.

В обвинительном заключении также говорится, что Хамед помогал в сделке по передаче ракет боевику ISIS.