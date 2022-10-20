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Обвинение активисту ФАТХа из Газы, помогавшему запускать ракеты по Израилю
20.10.2022 19:18 Алина Груднева

Обвинение активисту ФАТХа из Газы, помогавшему запускать ракеты по Израилю

Прокуратура предъявила обвинение боевику военного крыла ФАТХа Ибрагиму Хамеду из Газы за членство в террористической организации, покушение на убийство, продажу и торговлю оружием, проникновение и другие преступления. 

 
Об этом сообщает Ynet.
 
Он проник в Израиль в прошлом месяце и был арестован на территории страны.
 
Его также обвиняют в том, что он был посредником между своим родственником-членом "Исламского джихада", и боевиком ISIS в сделке по обстрелу ракетами израильской территории во время операции в 2014 году.
 
В обвинительном заключении также говорится, что Хамед помогал в сделке по передаче ракет боевику ISIS.
 

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