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Ночь столкновений в Хавара: четверо поселенцев получили ранения
28.03.2023 13:00 Алина Груднева

Ночь столкновений в Хавара: четверо поселенцев получили ранения

В ночь на 28 марта в арабской деревне Хавара произошли ожесточенные столкновения между местными жителями и поселенцами.

По данным полиции, были арестованы пятеро поселенцев и 12 арабов по подозрению в участии в беспорядках и забрасывании камнями.

Как сообщает "Аруц Шева", десятки местных жителей бунтовали на главной дороге и громили случайно оказавшиеся там еврейские автомобили.

Вызванные на место происшествия силы ЦАХАЛа не смогли остановить волну атак. В итоге, четыре поселенца, находящиеся в автомобилях, которые были забросаны камнями, получили травмы. Они попытались дать отпор, в результате чего начались столкновения.

По данным Israel Hayom, поселенцы утверждают, что солдаты мало того что не предотвратили нападения, так еще и их задержали, отправив на допрос.


 

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