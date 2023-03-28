



Ночь столкновений в Хавара: четверо поселенцев получили ранения

В ночь на 28 марта в арабской деревне Хавара произошли ожесточенные столкновения между местными жителями и поселенцами.



По данным полиции, были арестованы пятеро поселенцев и 12 арабов по подозрению в участии в беспорядках и забрасывании камнями.



Как сообщает "Аруц Шева", десятки местных жителей бунтовали на главной дороге и громили случайно оказавшиеся там еврейские автомобили.



Вызванные на место происшествия силы ЦАХАЛа не смогли остановить волну атак. В итоге, четыре поселенца, находящиеся в автомобилях, которые были забросаны камнями, получили травмы. Они попытались дать отпор, в результате чего начались столкновения.



По данным Israel Hayom, поселенцы утверждают, что солдаты мало того что не предотвратили нападения, так еще и их задержали, отправив на допрос.





