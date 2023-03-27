Каменный террор в Хавара: повреждены автомобили
Вечером, 27 марта, в арабской деревне Хавара неизвестные забросали камнями автомобили.
Об этом сообщает "Кан".
К счастью, в результате нападения никто не пострадал. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, камни разбили лобовые стекла.
На месте происшествия находятся бойцы Армии обороны Израиля.
מחבלים יידו אבנים על מכוניות של יהודים בחווארה, אין נפגעים. כוחות צה"ל מפרידים בין הצדדים ומבצעים חסימה במקום @ItayBlumental pic.twitter.com/6UCxIkG1jq— כאן חדשות (@kann_news) March 27, 2023