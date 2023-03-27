



Каменный террор в Хавара: повреждены автомобили

Вечером, 27 марта, в арабской деревне Хавара неизвестные забросали камнями автомобили.



Об этом сообщает "Кан".



К счастью, в результате нападения никто не пострадал. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, камни разбили лобовые стекла.



На месте происшествия находятся бойцы Армии обороны Израиля.