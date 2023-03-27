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Каменный террор в Хавара: повреждены автомобили
27.03.2023 19:33 Алина Груднева

Каменный террор в Хавара: повреждены автомобили

Вечером, 27 марта, в арабской деревне Хавара неизвестные забросали камнями автомобили.

Об этом сообщает "Кан".

К счастью, в результате нападения никто не пострадал. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, камни разбили лобовые стекла.

На месте происшествия находятся бойцы Армии обороны Израиля.

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