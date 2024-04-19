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Нидерланды выразили "глубокую обеспокоенность" ситуацией на Ближнем Востоке
19.04.2024 15:03 Алина Груднева

Нидерланды выразили "глубокую обеспокоенность" ситуацией на Ближнем Востоке

Нидерланды следом за Иорданией призвали к деэскалации на Ближнем Востоке.

С таким заявлением выступила министр иностранных дел Ниденландов Ханке Брейнс Слот.

По ее словам, крайне важно не допустить дальнейшей эскалации в ближневосточном регионе. Слот подчеркнула, что ее страна внимательно следит за развитием событий.

"Последние события на Ближнем Востоке вызывают глубокое беспокойство. Чрезвычайно важно не допустить дальнейшей эскалации", - сказала она.

Таким образом она прокомментировала информацию о том, что в ночь на 19 апреля Израиль нанес удар по Ирану в ответ на беспрецедентную атаку, совершенную Исламской Республикой 13 апреля.

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