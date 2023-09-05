



Нейтрализовавший террористку в Иерусалиме: меня спас бронежилет

Старший сержант полиции Айин, получивший 4 сентября ранение в результате теракта в Старом Городе, рассказал о моменте, когда столкнулся с террористкой.



"Ко мне бросилась женщина и начала сильно бить ножом в область поясницы. Я сразу понял, что она террористка. Я не стрелял, потому что в тот момент там были очевидцы", - сказал полицейский.



По его словам, он оттолкнул террористку, прежде чем ее нейтрализовать. Когда нож выпал из ее руки, женщину арестовали мимо проходившие бойцы МАГАВа.



"Меня защитил бронежилет. Я вместе с другими полицейскими, которые здесь работают, продолжу действовать против террористов и обеспечивать безопасность граждан", - отметил он.



Начальник полиции Иерусалима Дорон Тургеман похвалил Айина за молниеносную реакцию: "Нынешняя реальность требует от нас постоянного повышенного уровня оперативной готовности и быстрого реагирования. Реакция полицейского была молниеносной и решительной. Полицейский быстро восстановил самообладание и применил силу, чтобы нейтрализовать террористку и опасность, исходящую от нее".