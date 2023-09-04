Палестинска арестована за попытку ударить ножом полицейского в Иерусалиме
Палестинская женщина была задержана после попытки нанести ножевое ранение офицеру в Старом городе Иерусалима, сообщает полиция.
Инцидент произошел возле входа в Львиные ворота.
По данным полиции, подозреваемую удалось задержать без применения огнестрельного оружия.
الاحتلال يعتقل فتاة فلسطينية عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. pic.twitter.com/FUmtzEit92— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 4, 2023