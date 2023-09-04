



Палестинска арестована за попытку ударить ножом полицейского в Иерусалиме

Палестинская женщина была задержана после попытки нанести ножевое ранение офицеру в Старом городе Иерусалима, сообщает полиция.



Инцидент произошел возле входа в Львиные ворота.



По данным полиции, подозреваемую удалось задержать без применения огнестрельного оружия.