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Палестинска арестована за попытку ударить ножом полицейского в Иерусалиме
04.09.2023 21:43 Наталья Богинская

Палестинска арестована за попытку ударить ножом полицейского в Иерусалиме

Палестинская женщина была задержана после попытки нанести ножевое ранение офицеру в Старом городе Иерусалима, сообщает полиция.

Инцидент произошел возле входа в Львиные ворота.

По данным полиции, подозреваемую удалось задержать без применения огнестрельного оружия.

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