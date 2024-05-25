



Насралла: только война приведет к признанию палестинского государства



Генеральный секретарь Хизбаллы Хасан Насралла выступил с большой речью.



Первоначально речь планировалась на сегодня, 25 мая, и должна была быть посвящена годовщине вывода израильских войск из южного Ливана, но Насралла выступил на день раньше - из-за гибели и похорон президента Ирана Ибрагима Раиси.



Насралла около часа говорил о подвигах и заслугах Раиси - и после этого перешел к анализу текущей ситуации. Насралла заявил, что война Туфах аль-Акса привела к признанию “палестинского государства”.



Насралла подчеркнул, что центральным и самым важном уроке за всю его жизнь стало то, что не политический путь в конечном итоге привел к признанию палестинского государства, а война Туфах аль-Акса и “стойкое сопротивление палестинцев”.



В этом контексте он указал на признание Ирландией, Норвегией и Испанией палестинского государства, а также голосование в ООН, на котором 143 страны поддержали статус государства для ПНА.



Насралла указал на усиление поддержки палестинцев во всем мире.

Насралла объяснил, что демонстрации в поддержку палестинцев по всему миру, включая западные страны и университеты за рубежом, проходят только из-за войны Туфах аль-Акса.



Насралла сказал, что благодаря Туфах аль-Акса Израиль предстал перед судом в Гааге.



Помимо достижений Туфах аль-Акса Насралла особо отметил степень воздействия видеороликов, поступающих из Газы, на социальные сети.

По его словам, то, что движет всем и является причиной вышеперечисленных достижений, - это "человеческие эмоции". Он сказал, что видео, поступающие из Газы в социальные сети, заставляют людей отождествлять себя с “сопротивлением” - и оказывать ему конкретную поддержку.



