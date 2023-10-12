



Нас осталось только семь человек. Рассказ женщины-наблюдателя из Кисуфим



Это была еще одна, казалось бы, спокойная суббота, когда большинство офицеров заставы Кисуфим отдыхали дома - но на следующее ХАМАС внезапно атаковал.



Девушка-наблюдатель, проходившая службу в Кисуфим, рассказала Ynet в 06:30 утра.



По ее словам, "в 06:30 утра я спала и вдруг услышала громкие взрывы. Я была уверена, что мне это снится. Мы находились в убежище в течение пятнадцати минут, а взрывы не прекращались. У меня заложило уши, голова уже кружилась, тело тряслось, и я едва могла говорить. Позвонила мама и услышала, как я без паузы плачу в трубку, взрывались очень мощные ракеты. Земля тряслась, в голове проносились фильмы о том, что сейчас будет. Потом позвонили из штаба - "Атакуют со всех сторон, немедленно в штаб".



По ее словам, "мы не знали, что делать - оставаться в убежище или бежать в штаб с небольшим шансом остаться в живых, по дороге в нас могла попасть ракета. Мы решили бежать, мы не могли поверить, что это так - мы в кино. Ведь мы всю жизнь готовились к налету, и никто не думал, что это произойдет на самом деле. Я побежала, надеясь, что на нас не упадет ракета и не взорвет нас. Она была так близко, что казалось, что она падает рядом со мной или на меня. Мы прибежали в штаб, и все девочки кричали и плакали. Они поняли, что террористы расстреляли почти всех наших наблюдательниц.



"Я не могла найти одну из своих подруг и поняла, что она осталась одна в общежитии. Она мне не отвечала, и дозвониться до нее не было никакой возможности. Мы умоляли их рассказать, что происходит, и в конце концов они сказали нам, что террористы добрались до базы. Я была уверена, что это мой конец. Я не могла дышать, в горле пересохло, в желудке закружилась голова. Мы слышали выстрелы, падения, крики. Мы молились Богу, и это единственное, что помогало нам держаться. Наши подруги, с которыми мы сидели накануне вечером, пришли с пулями, осколками гранат в теле, истекающие кровью".



Девушка также сказала: "Потянулись раненые один за другим, без перерыва. Это был фильм ужасов. Штаб начал заполняться ранеными. Это был полный хаос. Были крики, в штабе была женщина с ребенком. 51-й батальон Голани сражался с нами из последних сил после того, как на их глазах погибли их друзья. Мы были застигнуты врасплох.



"Мы помогали всем, чем могли. Наши друзья уходили на наших глазах, на наших руках. Постепенно стали появляться признаки того, что наши друзья держащие оборону снаружи не вернутся. Вдруг чудом пришла наша подруга, которая оставалась в общежитии, и сказала, что ровно через две минуты после того, как мы вышли из убежища, террористы вошли в общежитие. Она все слышала - что они врываются в комнаты, воруют, взрывают наших друзей с базы гранатами и стреляют по ним. Мы прятались под столами, кто-то в шкафах, а кто-то помогал раненым. Электричество отключили полностью, и генератор тоже не помог. Двери были открыты, а террористы все еще были снаружи. Последние литры воды мы разделили на всех".



"Нам сказали, что террористы находятся на крыше над нами и что сил снаружи больше нет. Нас осталось семь бойцов, и мы были уверены, что живыми оттуда не выберемся. Бойцы заходили один за другим и кричали, что вся их команда ушла, что солдат больше нет и помочь некому. Мы просили, чтобы нас вывели, и тут начали прибывать подразделения, мы еще немного отдышались - наконец-то нам сказали, что идут нас спасать. Я никогда не забуду эти семь минут до автобуса - трупы, которые пытались укрыть от нас, выстрелы на заднем плане и темнота. Мы должны стиснуть зубы и продолжать”.

