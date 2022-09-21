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Начальник полиции Центрального округа: "Беспорядки - вопрос времени"
21.09.2022 19:32 Ольга Белозерова

Начальник полиции Центрального округа: "Беспорядки - вопрос времени"

В беседе с журналистами  начальник полиции Центрального округа Ави Битон сказал, что каждый день около 10 000 палестинских арабов незаконно проникают на территорию Израиля в пределах "зеленой линии" через бреши в заборе безопасности.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Все думают, что бреши в заборе нужно перекрывать, но на деле ничего не делается. Забор пробит по всей его длине", - заявил Битон.

Также по мнению высокопоставленного начальника, возникновение таких беспорядков, которые были во время операции "Страж Стен", - это вопрос времени.

"Страж Стен 2 - это только вопрос времени", - заявил он. 

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