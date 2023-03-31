



Многотысячный марш в честь Дня земли в Израиле и Газе: есть раненные

В четверг тысячи людей вышли на митинг по всему Израилю, в Иудее и Самарии и в Газе в честь Дня земли, отметив жестокое подавление в 1976 году протестов против планов Израиля захватить земли, принадлежащие арабским гражданам.



Два человека были ранены в результате обстрела израильской армией во время марша вдоль границы с Газой, сообщил палестинский медицинский источник, не уточнив их состояние.



На главном митинге в Сахнине, арабском городе на севере Израиля, журналисты AFP увидели множество людей, одетых в традиционные шарфы-куфии, которые размахивали палестинскими флагами и скандировали: “Свобода! Свобода!”



Каждый год 30 марта израильские арабы, а также палестинцы в Иудее и Самарии и в Газе отмечают День земли. В прошлые годы протесты иногда сопровождались насильственными демонстрациями.



По словам корреспондента AFP, израильские солдаты применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу с другой стороны забора.



Палестинский медицинский источник сообщил, что два человека были доставлены в больницу в Газе с огнестрельными ранениями.



