Новости » Арабо-израильский конфликт
"Мир с Саудовской Аравией, чтобы положить конец израильско-арабскому конфликту"
17.12.2022 18:01 Аркадий Бочаровский

"Мир с Саудовской Аравией, чтобы положить конец израильско-арабскому конфликту"


Биньямин Нетаниягу в интервью, которое он дал американскому изданию "Washington Examiner", упомянул о своих амбициях относительно мирного соглашения с Саудовской Аравией.

Он заявил, что такое соглашение положит конец израильско-арабскому конфликту.

Он также сказал: "Я верю, что мы сможем достичь мира и с другими странами, если добьемся этого", и добавил, что официальный мир с Саудией "расширит круг мира за пределы наших самых смелых мечтаний".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы