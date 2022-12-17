



"Мир с Саудовской Аравией, чтобы положить конец израильско-арабскому конфликту"



Биньямин Нетаниягу в интервью, которое он дал американскому изданию "Washington Examiner", упомянул о своих амбициях относительно мирного соглашения с Саудовской Аравией.



Он заявил, что такое соглашение положит конец израильско-арабскому конфликту.



Он также сказал: "Я верю, что мы сможем достичь мира и с другими странами, если добьемся этого", и добавил, что официальный мир с Саудией "расширит круг мира за пределы наших самых смелых мечтаний".

