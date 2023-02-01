



Министр Орит Струк: "ПА руководит терактами"

Министр национальных миссий Орит Струк во вторник вечером приняла участие в конференции директоров религиозных сионистских учреждений, проходящей в Эйлате.



В ходе выступления Орит Струк обвинила власти Палестинской автономии в подстрекательстве к террористическим атакам, сообщает "Аруц Шева".



"Важно, чтобы мы знали, с кем мы сталкиваемся. Важно, чтобы мы понимали, откуда исходят эти атаки. Атака за атакой. Это не совпадение, это не атаки "одинокого волка". Здесь есть руководящая рука, и эта рука - рука Палестинской автономии", - заявила она.



Орит Струк добавила: "Давайте поймем, это Палестинская автономия. Те, кто поднимает ее флаг, поднимают флаг организации, в своде правил которой написано то, что было написано всего четыре раза в истории: во времена фараона, во времена злого Амана, во времена нацистской Германии и вот в Палестинской автономии. Свод законов, в котором говорится: "Убивайте евреев, и тот, кто убьет больше евреев, получит больше".