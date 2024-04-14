



Министр обороны США: Мы перехватили десятки БПЛА и ракет, запущенных по Израилю

Министр обороны США Ллойд Остин отреагировал утром в воскресенье, 14 апреля на массированную атаку Ирана на Израиль.



"По указанию президента Байдена американские силы на Ближнем Востоке 13 апреля перехватили десятки ракет и БПЛА на пути в Израиль, запущенных из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена. Наши силы по-прежнему готовы защищать американские войска и партнеров в регионе, оказывать дальнейшую поддержку обороне Израиля и укреплять региональную стабильность", - заявил Остин.



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"Мы осуждаем эти безрассудные и беспрецедентные атаки со стороны Ирана и его марионеток и призываем Иран немедленно прекратить любые дальнейшие атаки, в том числе со стороны его марионеточных сил, и деэскалировать напряженность. Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но мы без колебаний примем меры для защиты наших войск и поддержки обороны Израиля", - продолжил он.



"Я благодарен за профессионализм и мастерство храбрых американских солдат, которые принимали участие в сегодняшних действиях и продолжают стоять на страже, чтобы предотвратить дальнейший конфликт или эскалацию. Я буду продолжать внимательно следить за ситуацией и консультироваться с нашими союзниками и партнерами", - сказал он.

