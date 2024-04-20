Новости » Арабо-израильский конфликт
Министр иностранных дел Китая призывает ООН признать палестинское государство
20.04.2024 15:55 MIGnews.com

Министр иностранных дел Китая призывает ООН признать палестинское государство

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что усилия по принятию палестинского государства в Организацию Объединенных Наций были шагом, направленным на исправление затянувшейся несправедливости, сообщает государственное СМИ Синьхуа.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Папуа-Новой Гвинеи во время визита в страну.

“Скорейшее принятие Палестины в Организацию Объединенных Наций — это шаг, направленный на исправление затянувшейся исторической несправедливости”, — цитирует министра Синьхуа.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы