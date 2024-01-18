



МИД Йемена о хуситах: "Они уйдут только при международном давлении"

Министр иностранных дел Йемена Ахмад Авад бин Мубарак прокомментировал в саудовской газете “Аль-Арабия” решение США определить повстанцев-хуситов террористической организацией.



По словам министра иностранных дел, хуситы отступят только при международном давлении. “Эта группа не примет мирных решений, если только она не подвергнется давлению, которое ограничит ее военную мощь и финансирование со стороны Ирана”.

Он добавил, что Йемен понимает важность совместной деятельности с США и международным сообществом по обеспечению того, чтобы йеменский народ не пострадал от классификации хуситов как террористической организации.







