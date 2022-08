Марш в Вене: участники протестуют против "агрессии Израиля"

В центре Вены (Австрия) прошел марш с участием пропалестинских активистов.



Сотни человек вышли на улицы с палестинскими флагами. Как сообщает пресса, участники марша протестовали против "агрессии Израиля" и "выразили гнев после недавней бомбардировки Газы со стороны Израиля".





In protest against Israel's recent aggression on Gaza, hundreds of pro-Palestine activists marched through central Vienna.https://t.co/Jtn4S1zAWi pic.twitter.com/zXstPKvzTp