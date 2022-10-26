



"Люди истерически плакали". Палестинцы на похоронах террористов в Шхеме

Тысячи людей пришли на похоронную процессию пяти палестинцев, убитых во время рейда сил безопасности в Шхеме на севере ПА.



Трое из них – Хамди Кайем, 35 лет; Вади аль-Хава, 31 год; и Мишаль Багдади, 27 лет, были участниками вооруженного сопротивления “Львиное логово”, базирующегося в Старом городе Шхема.



المشهد المهيب.. #نابلس تودع أقمارها الخمسة في استفاء شعبي كبير والتفاف حول خيار المقـــــــاومــــة pic.twitter.com/n72wt1HsZT — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 26, 2022

Кусай аль-Тамими был убит во вторник утром в результате столкновений с израильской армией в деревне Наби-Салех на западной окраине Рамаллы в центральной части ПА.“В Шхеме царит печаль, очень тяжелая атмосфера” – говорит Бакр Абдельхак, местный журналист палестинского телевидения. “Бойцы, несмотря на свою молодость, пользовались уважением и пользовались большой популярностью палестинцев”.“На похоронах люди истерически плакали”», – рассказывает Халед Джамаль, 25-летний житель Шхема, который был свидетелем рейда.Хазем Насер, другой журналист из Шхема, описал “впечатляюще масштабные похороны” и напряженность в городе: “На улицах много вооруженных людей, которые без остановки стреляют боевыми патронами в воздух. В воздухе чувствуется ярость. Все бастуют. Все закрыто”.