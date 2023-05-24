



Лидер Исламского джихада: Наши командиры были устранены из-за халатности

Лидер Исламского джихада Зиад аль-Нахала заявил во вторник, что высокопоставленные члены организации были устранены Израилем в ходе недавнего раунда боевых действий в Газе, потому что небрежно держали при себе свои мобильные телефоны.



Выступая на веб-сайте Haya Washington, Нахала настаивал на том, что со стороны Израиля не было проникновения разведданных в организацию, что привело к устранению высокопоставленных чиновников во время операции "Щит и стрела" .



Он заявил, что "несмотря на предпринятые превентивные меры по недопущению использования мобильных устройств, наши братья не выполнили требования".



"Есть самоуверенность в отношении использования средств связи. К сожалению, я говорю, что наши братья были халатны в оценке ситуации, и того, как противник следит за этими устройствами", — продолжил Нахала.



Что касается возможности целенаправленного уничтожения Израилем на дополнительных аренах, лидер Исламского джихада сказал: "Мы можем ответить на любое убийство и нападение Израиля в любом месте".



Нахала также заявил, что у каждого ликвидированного человека есть "заместитель, который немедленно его заменяет" и берет на себя ответственность за него — в рамках военной иерархии Исламского джихада.