



Лапид клянется продолжать борьбу с терроризмом

Премьер-министр Яир Лапид отдал дань памяти офицеру ЦАХАЛа, погибшему в ночной перестрелке, и поклялся продолжать борьбу с терроризмом.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Везде, где (палестинские - прим. ред.) власти не обеспечивают порядок, мы без колебаний будем действовать. Армия обороны Израиля и ШАБАК готовы к любому сценарию, чтобы не дать терроризму поднять голову… Израиль серьезно навредит любому, кто попытается навредить ему", - подчеркнул премьер-министр.



Ранее Яир Лапид прокомментировал смерть майора ЦАХАЛа Бара Фалаха, отметив, что операция, в ходе которой погиб военнослужащий, предотвратила крупный теракт.