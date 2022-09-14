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Лапид клянется продолжать борьбу с терроризмом
14.09.2022 17:53 Ольга Белозерова

Лапид клянется продолжать борьбу с терроризмом

Премьер-министр Яир Лапид отдал дань памяти офицеру ЦАХАЛа, погибшему в ночной перестрелке, и поклялся продолжать борьбу с терроризмом.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Везде, где (палестинские - прим. ред.) власти не обеспечивают порядок, мы без колебаний будем действовать. Армия обороны Израиля и ШАБАК готовы к любому сценарию, чтобы не дать терроризму поднять голову… Израиль серьезно навредит любому, кто попытается навредить ему", - подчеркнул премьер-министр. 

Ранее Яир Лапид прокомментировал смерть майора ЦАХАЛа Бара Фалаха, отметив, что операция, в ходе которой погиб военнослужащий, предотвратила крупный теракт. 

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