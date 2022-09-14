



Лапид о гибели солдата: предотвратил крупный теракт

Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал смерть солдата ЦАХАЛа.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.

"Майор Бар Фалах, боец ​​и командир, заместитель командира патрульного подразделения бригады "Нахаль", погиб сегодня ночью в ходе оперативных действий, и нет слов, чтобы утешить семью, супругу и друзей в связи с потерей самого дорогого для них человека", - сказал он.

По словам Лапида, Бар беззаветно сражался с терроризмом и руководил своими бойцами до последнего часа. Операция, в ходе которой он был убит, предотвратила крупный теракт и спасла жизни людей.

"Вместе с вами мы скорбим из-за гибели Бара. Да будет благословенна его память", - добавил он.